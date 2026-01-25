Con una donatón de huevos protestan los avicultores en Santander. Denuncian crisis por bajos precios

Bucaramanga

Los pequeños productores avícolas del municipio de Villanueva, en la Provincia Comunera de Santander, realizaron este domingo 25 de enero una protesta pacífica para llamar la atención del gobierno nacional y departamental frente a la grave crisis económica que, denuncian, atraviesa el sector.

La jornada de protesta se realizó con un plantón y la entrega simbólica de huevos a la comunidad, buscando visibilizar las pérdidas que vienen afrontando desde hace varios meses. Así lo manifestó Eliseo Vargas, vocero de los avicultores, quien explicó que actualmente producir una cubeta de huevos cuesta alrededor de 9.000 pesos, mientras que en el mercado se está vendiendo entre 6.500 y 7.000 pesos, lo que obliga a los productores a trabajar a pérdida.

Según indicó el vocero, solo en Villanueva hay cerca de 200 pequeños avicultores afectados, pero que esta es una situación que también se replica en otros municipios de Santander y del país como Barichara y San Gil.

“El llamado es al gobierno nacional, al gobierno departamental, al presidente Gustavo Petro y al gobernador Juvenal Díaz, para que nos escuchen. Nosotros estamos produciendo alimentos, pero no podemos seguir así, trabajando a pérdida”, señaló Eliseo Vargas, productor.

De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis se ha agudizado durante los últimos cuatro meses, aunque manifiestan que el año anterior ya había sido difícil por los bajos márgenes de ganancia.

Los avicultores piden medidas urgentes como subsidios y créditos blandos que les permitan sostener su actividad productiva. “La gente está reventada, ya no aguanta más. No queremos que nos dejen solos, lo único que queremos es seguir trabajando”, expresó Eliseo.

La protesta, según aclararon, fue completamente pacífica y por el momento no contemplan bloqueos de vías. De manera simbólica, realizaron una breve interrupción de cinco minutos para entregar cartones de huevos a los ciudadanos, como forma de evitar que el producto se pierda, dado que se trata de un alimento perecedero que debe comercializarse semanalmente.

En la jornada participaron el alcalde del municipio de Villanueva Jose Luis Gómez, el Concejo Municipal y los avicultores, quienes coinciden en que se trata de un esfuerzo conjunto para buscar soluciones que garanticen la estabilidad del sector y eviten que desaparezcan las alternativas productivas del municipio, “luego del declive de otros cultivos tradicionales como el tabaco y el fríjol”, concluyó el vocero.