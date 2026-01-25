Más de 19 mil dosis de marihuana fueron incautadas en empresa de mensajería en San Gil, Santander

Bucaramanga

En el medio de los controles contra el tráfico de estupefacientes en Santander, la Policía Nacional logró la incautación de más de 19.000 dosis de marihuana al interior de una empresa de mensajería en el municipio de San Gil.

El operativo fue desarrollado por unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quienes, con el apoyo del canino detector de narcóticos ‘Yordy’, adelantaron una inspección en la bodega de una empresa de envíos. Durante el procedimiento, el canino dio señal positiva frente a dos encomiendas procedentes de Bogotá D.C. y con destino final a San Gil.

Al verificar el contenido de los paquetes, los uniformados hallaron siete envoltorios rectangulares que contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 19.000 gramos.

Según las autoridades, este resultado representa una afectación económica estimada en 58 millones de pesos para las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó que “este tipo de resultados reflejan el compromiso institucional en la lucha contra el narcotráfico, resaltando el trabajo articulado y el apoyo de los binomios caninos en los controles a la cadena logística”.

El material incautado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para su respectivo proceso de judicialización.