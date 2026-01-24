Sebastián Villa le puso fin a los rumores y definió su futuro deportivo

La novela por Sebastián Villa parece haber llegado a su fin. A pesar de haber coqueteado con River Plate, el extremo colombiano finalmente no llegará al equipo de Marcelo Gallardo y definió su futuro de cara a la temporada 2026.

Le puede interesar: “Si James Rodríguez quiere venir, estamos listos en Millonarios”: Gustavo Serpa

Es preciso recordar que Villa venía de figurar con Independiente Rivadavia, equipo al que comandó en su histórico título de Copa Argentina, y a raíz de lo anterior acordó su salida de la institución, siempre y cuando llegase una oferta que beneficiara a todas las partes.

Pues bien, la negociación con River nunca llegó a puerto y el interés tanto del fútbol mexicano como del brasileño tampoco se tradujo en ofertas concretas.

Sebastián Villa seguirá jugando con Rivadavia

Frente al complicado panorama para encontrar nuevo club, la prensa argentina informó que Sebastián Villa continuará jugando con Independiente Rivadavia, por al menos seis meses más.

Adicionalmente, a partir del próximo mes de junio, se escucharán ofertas a partir de los 6 millones de dólares. De concretarse su venta bajo dicho valor, se convertirá en el segundo traspaso más costoso en la historia de la institución.

Lea también acá: Frank Fabra protagonizaría uno de los bombazos del mercado de fichajes al regresar a Colombia

Villa estuvo presente en el debut de Rivadavia en la Liga Argentina. El antioqueño vio el partido frente a Atlético Tucumán en los palcos del Estadio Bautista Gargantini y fue ovacionado por la gente, en señal de agradecimiento por quedarse un tiempo más en el equipo.

Ahora, el capitán se unirá a los entrenamientos, esperando estar listo lo antes posible para empezar a sumar minutos.

Entérese de: “Estoy preparado física y mentalmente para aportarle a la Selección”: mensaje de Hugo Rodallega a Néstor Lorenzo