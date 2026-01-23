Frank Fabra protagonizaría uno de los bombazos del mercado de fichajes al regresar a Colombia / Colprensa

Frank Fabra estaría muy cerca de regresar al fútbol colombiano, luego de haberle puesto punto final a su etapa en Boca Juniors. El experimentado defensor desde hace un tiempo regresó al país para ponerse a punto físicamente y tendría una gran oportunidad de convertirse en el estelar fichaje de un equipo histórico de la Liga.

Según informes de la prensa argentina, una vez se dio a conocer su salida de Boca, dos clubes intentaron hacerse con sus servicios: San Lorenzo y Talleres de Córdoba, ambos con presencia colombiana en sus planteles. Ahora bien, Fabra agradeció el interés, pero desestimó las ofertas para poder regresar al país.

En dicho sentido, el jugador de 34 años le pidió permiso al Independiente Medellín para poder entrenarse a la par del grupo y el miércoles pasado estuvo ejercitándose, a la espera de definir su futuro deportivo.

Frank Fabra regresaría al Medellín

El medio ‘TyC Sports’ aseveró que Fran Fabra "está cerca de volver a jugar en Independiente Medellín“, aprovechando que estuvo trabajando bajo las órdenes del entrenador Alejandro Restrepo.

“Según pudo saber TyC Sports, el futbolista de 34 años se entrenó en el elenco colombiano este miércoles y en las próximas horas se reunirá con el presidente para arreglar su contratación, ya que tiene el deseo de jugar en su país”, detalló el portal.

Es preciso recordar que previo a su fichaje con Boca Juniors, Fabra figuró a nivel nacional con el DIM, Deportivo Cali y Envigado. Con el ‘Poderoso’ disputó un total de 24 partidos en los que anotó un gol y repartió dos asistencias; ahora, 11 años después, podría darse su regreso.

