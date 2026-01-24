Reciente ataque contra el Ejército en Dagua genera temor en la población rural del municipio

El último hecho violento con drones contra tropas del Ejército en zona rural de Dagua, que dejó cuatro militares lesionados, tiene en alerta a la población ante el temor de quedar en medio del conflicto. La alcaldesa Karol Villarejo, advirtió que, aunque los ataques van dirigidos a la Fuerza Pública, es la población civil la que termina afectada y llena de pánico.

“La comunidad de la zona rural nos manifiesta que sienten temor y sienten angustia por su vida y por la de los menores de edad que viven en esos territorios”, agregó la alcaldesa.

La mandataria explicó que la estructura Jaime Martínez, una de las disidencias con presencia en el territorio, ha sido señalada por la comunidad como responsable de generar inseguridad en algunas zonas rurales del municipio.

Asimismo, resaltó que, en el tema de seguridad se ha hecho un trabajo articulado con el gobierno departamental para mejorar la seguridad. “Por supuesto, trabajamos de la mano con la señora gobernadora, con el secretario de Gobierno y Convivencia del departamento en aras de garantizar la seguridad en cada uno de estos territorios. Y por supuesto, hemos solicitado apoyo a nivel nacional”, concluyó la alcaldesa Karol Villarejo.

La próxima semana se realizará el primer Consejo de Seguridad del año para evaluar los hechos y coordinar acciones con las autoridades competentes que permitan dirigir mayores esfuerzos por mantener la tranquilidad de la sociedad civil.