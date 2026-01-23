Nuncio apostólico recibió las llaves de la ciudad y resaltó que Buenaventura es más que violencia

Encuentro en Puerto Merizalde, en la Comunidad Parroquial Sagrado Corazón de Jesús (Naya, Yurumanguí y Cajambre), con motivo de la histórica visita del Nuncio Apostólico, Monseñor Paolo Rudelli, representante del Papa León XIV en Colombia / foto: Diócesis de Buenaventura

Durante su visita al Distrito de Buenaventura, el Nuncio Apostólico Paolo Rudelli, recibió las llaves de la ciudad por parte de la alcaldía, destacando cómo histórica la presencia durante varios días del representante del Papa León XIV en la ciudad puerto.

Además de las llaves, le entregaron un diploma de reconocimiento, como símbolo de respeto, hospitalidad y gratitud por su visita. Así lo expresó la secretaria de Gobierno Distrital, María Liliana Vivas Paz, “para nosotros fue un honor poder atender al Nuncio Apostólico, entregarle las llaves de la ciudad y un diploma en nombre de la alcaldesa distrital de Buenaventura, como muestra de bienvenida y reconocimiento institucional”

Por su parte, el Nuncio Apostólico, quien hace un recorrido por las diócesis de Colombia, resaltó la comunidad de Buenaventura como una sociedad de fe, honesta y trabajadora pese a los hechos de violencia “Buenaventura no es solo la violencia. Hay mucha gente que vive aquí, que trabaja, que tiene fe y eso nos anima mucho”.

Asimismo, destacó la presencia de la Iglesia Católica en el distrito, liderada por monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien le insistió visitar Buenaventura “creo que la presencia de la iglesia también es un factor de educación, un factor de desarrollo y un factor de fe. Mirar al cielo nos ayuda a hacer un poco mejor la tierra”.

Aunque Buenaventura suele ser reconocida en los medios de comunicación por la violencia y los problemas sociales que hacen parte de su realidad, el nuncio aseguró hay mucho más allá como la gente y su cultura, lo cual compartirá con el Papa León XIV.

“Y eso es parte de la realidad, hay una parte más importante, creo que son todas las familias, la gente que vive aquí, que trabaja, que quiere esta tierra y eso es también una tarea mía como representante del Papa, de llevarle un poco lo que es el sentido de esta tierra, cómo vive la gente, la fe que tiene a pesar de todos los problemas”.

Entre tanto, monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura dijo que el Nuncio estaba muy impactado con la cantidad de obras sociales que se desarrollan en la ciudad que están lideradas por la iglesia “y también con la comunidad que es echada para adelante, muy distinto a lo que venden los medios de comunicación”.