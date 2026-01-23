El Valle del Cauca se consolida como referente nacional en expedición de pasaportes

Oficina de Pasaportes del Valle, referente nacional por eficiencia y calidad en el servicio.

La Cancillería de Colombia reconoció a la Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca por su destacado desempeño en 2025, resaltando su infraestructura, tecnología y atención al ciudadano.

Este reconocimiento se sustenta en la capacidad operativa del servicio, que permite atender una alta demanda diaria sin afectar la calidad del proceso.

Además, la implementación de herramientas digitales ha facilitado que los ciudadanos realicen gran parte del trámite de manera virtual, reduciendo tiempos de espera y optimizando la atención presencial.

“La Oficina de Pasaportes se ha convertido en referente nacional por su moderna infraestructura física, por los equipos de alta tecnología que se tienen, pero también por el buen desempeño del recurso humano que tenemos en estas instalaciones para la prestación de este servicio. Diariamente se expiden 1.200 pasaportes, pero además se realizan jornadas descentralizadas”, expresó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia del Valle del Cauca.

La percepción positiva también es compartida por los usuarios, quienes destacan la agilidad y el orden en el proceso.

Javier Fernando Robayo, uno de los ciudadanos atendidos, resaltó la facilidad del sistema y la atención recibida durante su trámite, incluso ante inconvenientes externos al proceso de pasaportes.

Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Ampliar

“Estoy sorprendido por cómo está esto de automatizado, de cambiado. Esto es otra cosa. Simplemente ingresé a la página web de pasaportes, diligencié el formato, hice el pago en línea ahí mismo, y tenía habilitada la cita y hoy tuve la cita a las 9:50 a. m. Muy fácil”, comentó.

Por su parte, Cilia Ocampo invitó a los ciudadanos a realizar sus diligencias en la sede ubicada en el centro comercial La Estación, destacando la rapidez del servicio y la organización en la atención.