Cae alias “Pitbull”, cabecilla de “Los Chiquillos”, responsable de varios crímenes en Buenaventura

Las autoridades le atribuyen crímenes como asesinatos selectivos en la ciudad, así como con la intimidación y cobros extorsivos a comerciantes. Foto: Armada.

Buenaventura

Alias “Pitbull”, uno de los cabecillas de la estructura delincuencial “Los Chiquillos”, que siembra temor entre los habitantes de Buenaventura, fue capturado en una operación de la Armada y la Policía.

Según las autoridades, este sujeto estaría relacionado con crímenes como asesinatos selectivos en la ciudad, así como con la intimidación y cobros extorsivos a comerciantes.

“De acuerdo con la información de inteligencia naval, se presume que este individuo sería el encargado de realizar y coordinar actividades criminales relacionadas con el microtráfico, cobros extorsivos a comerciantes, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y labores de inteligencia delictiva contra la fuerza pública”, señaló el Brigadier General Evert Mejía, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No.2.

De manera simultánea, en el corregimiento La Esperanza, en zona rural de Buenaventura, las autoridades incautaron armamento, munición y material alusivo a las disidencias de las FARC.

“Se logró la incautación de una pistola, dos artefactos explosivos improvisados, proveedores y 758 cartuchos de diferentes calibres, así como material de intendencia alusivo a las disidencias de las FARC, prendas de uso privativo de las fuerzas militares, equipos de comunicaciones y más de 8,000 medicamentos hospitalarios”, agregó el oficial.

Las autoridades presumen que el material incautado pertenecía a la disidencia Jaime Martínez, que adelanta acciones criminales en el territorio contra la fuerza pública y la población civil.