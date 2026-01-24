Bancos de sangre reportan desabastecimiento cercano al 40% antes del Carnaval de Barranquilla

A pocos días del inicio del Carnaval de Barranquilla, los bancos de sangre de la ciudad atraviesan una situación crítica debido a la disminución en las donaciones, lo que ha generado un desabastecimiento cercano al 40% y mantiene a varias instituciones en estado de alerta.

Edwin Tenorio, director del Banco de Sangre de la Fundación Grupo de Estudio Barranquilla, advirtió que la reducción en las reservas es una situación recurrente durante esta temporada, justo cuando aumenta la demanda de transfusiones en las clínicas.

“Para nadie es un secreto que iniciaron las festividades, pero, así como hay una población en fiesta, hay otras personas que están esperando ser transfundidas en las clínicas, y de cara a estas festividades, los bancos de sangre estamos bastante desabastecidos realmente”, señaló.

Tenorio explicó que actualmente los niveles de donación son bajos, una situación que se repite cada año durante el Carnaval. “En estos momentos tenemos un nivel de donación baja, como ocurre casi todas las temporadas de carnaval, y en donde nosotros siempre acudimos a esa voluntariedad de las personas”, afirmó.

Alerta amarilla y mayor riesgo durante las fiestas

El director del banco de sangre confirmó que el sistema se encuentra en alerta amarilla, lo que compromete la atención oportuna de los pacientes que requieren transfusiones.

“Estamos en un periodo de alerta amarilla, nos hace falta sangre para poder transfundir a nuestros pacientes”, indicó.

Según Tenorio, el riesgo aumenta durante la temporada de Carnaval debido al incremento de la movilidad y de situaciones que pueden generar emergencias médicas.

“Con estas temporadas de carnaval se aumentan los viajes de las personas de una ciudad, de Santa Marta a Barranquilla, de Cartagena a Barranquilla, esto aumenta el riesgo de accidentes de tránsito, las riñas callejeras, las heridas de arma de fuego, las heridas de arma blanca”, explicó.

A esto se suma la disminución en la donación de sangre. “Disminuye la donación, porque las personas, precisamente muchos creen que si dono no puedo tomar, y esto desabastece los bancos de sangre y pone en riesgo a esas personas que están necesitando ser transfundidas en las clínicas”, precisó.

El mito sobre el consumo de alcohol después de donar

Uno de los factores que más influye en la baja donación durante las fiestas es la creencia de que no se puede consumir licor después de donar sangre. Frente a esto, Tenorio fue enfático en aclarar que se trata de un mito.

“Eso es un mito, de que si donas no puedes tomar, pero realmente cuando nosotros donamos, le damos prioridad dentro de esas 24 horas después de la donación a la hidratación y a mantenernos en una calma”, explicó.

Agregó que, pasado ese tiempo, no hay una restricción absoluta. “Después de esas 24 horas, si te sientes bien, si no tienes mareos, si estás en condiciones estables, al igual que cuando iniciaste antes de la donación, no hay ningún inconveniente en que puedas tomar alcohol moderadamente”, aseguró.