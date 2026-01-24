Departamento de Seguridad Nacional dice que el hombre tiroteado en Mineápolis iba armado

El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU., Gregory Bovino, con su equipo de seguridad mientras un grupo de ciudadanos opuestos a las políticas migratorias del país protestaban contra él en Minnesota el 21 de enero de 2026. (Foto de Lokman Vural Elibol/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

El Departamento de Seguridad Nacional, responsable del aumento de agentes federales en Minnesota, afirmó este sábado que el hombre muerto hoy por tiros de agentes de inmigración en un forcejeo llevaba un arma corta y varios cargadores.

Según el comunicado, durante una operación “contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto”, una persona se aproximó a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza con un arma semiautomática de 9 mm, que mostraron en una foto.

“Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado se resistió violentamente”, asegura el comunicado. “Temiendo por su vida y las vidas de sus compañeros, el agente realizó disparos defensivos”, asegura el comunicado.

Según el DHS, el fallecido tenía dos cargadores y no tenía identificación. La Policía de Mineápolis tomó control del cuerpo y reveló que es un varón blanco y un ciudadano estadounidense.

“Alrededor de 200 alborotadores llegaron al la escena y comenzaron a obstruir a las fuerzas del orden”, por lo que, según el DHS, tuvieron que emplear tácticas antidisturbios.

La ciudad ha declarado prohibido el derecho de asamblea y pedido que no se recurra a la violencia o el caos en la ciudad.

El suceso se produce algo más de dos semanas después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataran a tiros a una mujer en su coche en el transcurso de sus redadas contra migrantes, que han sido protestadas masivamente por los habitantes de Mineápolis.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”, escribió por su parte el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, en la red X.

Un video publicado en Facebook y verificado por medios como la cadena NBC News muestra el suceso.

En las imágenes se ve a media docena o más de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.

En un momento dado uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro operativo abra fuego contra el individuo, que ya queda completamente inmóvil en el suelo mientras el personal de inmigración se aparta.

Las redadas a gran escala en Minnesota fueron ordenadas por el Gobierno Trump a principios de enero, cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías operadas por miembros de la comunidad somalí, a la que el propio presidente ha descalificado repetidamente.