SAE denuncia que no pudo recuperar finca de capo de “Los Costeños” tras intervención de contratistas
La Sociedad de Activos Especiales denunció que la recuperación de la finca Villa Laurita fue interrumpida por la intervención de funcionarios de la Personería de Barranquilla.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) reportó que un operativo de desalojo en la finca Villa Laurita, en el municipio de Malambo, Atlántico, fue interrumpido por la participación de un contratista de la Personería de Barranquilla.
Este predio de 28 hectáreas, específicamente del corregimiento de Caracolí, se encuentra bajo administración estatal tras ser declarado en extinción de dominio debido a su vínculo con Omar Alexander Ladino, alias ‘Portafolio’.
Ladino es señalado por la Fiscalía General de la Nación como el líder financiero de la estructura criminal “Los Costeños” y actualmente cumple una condena en una cárcel de Estados Unidos, por delitos como despojo forzado y enriquecimiento ilícito, entre otros.
El operativo se extendió por más de ocho horas el pasado 23 de enero de 2026 y no pudo concretarse porque el predio está siendo habitado por la familia de alias ‘Portafolio’. Durante el procedimiento, los ocupantes manifestaron ser población desplazada, lo que obligó a las autoridades a realizar una identificación previa antes de materializar cualquier desalojo, lo que forzó la reprogramación de la actividad.
Sin embargo, este hallazgo no es el más grave denunciado por la SAE, sino que fue la presencia de un contratista de la Personería de Barranquilla que actuaba activamente como defensor de los ocupantes irregulares, lo que se tradujo en un obstáculo para una orden judicial. La presencia del mismo será puesta en conocimiento de los organismos de control.
Finalmente, la SAE reiteró que su compromiso se mantiene en la recuperación efectiva de los bienes afectados por actividades ilícitas para integrarlos a la administración del Estado, conforme a los principios de legalidad y transparencia. La entidad espera completar la caracterización de los ocupantes para proceder con una nueva fecha de desalojo en el predio Villa Laurita.
