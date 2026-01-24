Asesinan a entrenador de fútbol durante atraco en Sabanagrande, Atlántico

Los hechos de inseguridad y violencia no dan tregua en el departamento del Atlántico. En las últimas horas fue asesinado un entrenador de fútbol en el municipio de Sabanagrande.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La víctima fue identificada como Aldair de Jesús Pérez Sarmiento, de 29 años, reconocido por su labor como director de la escuela de fútbol Real Sabanagrande. El hombre se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia cuando fue abordado por hombres armados mientras retiraba dinero de un corresponsal bancario del municipio.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El hecho ocurrió en la calle 7 con carrera 16, en el barrio Villa Felina, y quedó registrado en cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa cómo dos sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar; uno de ellos descendió e intimidó a Aldair, mientras su cómplice despojaba de sus pertenencias a la persona que lo acompañaba, quien lo esperaba en otra motocicleta.

En las imágenes se aprecia que ninguna de las víctimas opuso resistencia durante el asalto. Sin embargo, cuando los delincuentes se disponían a huir, accionaron un arma de fuego, hiriendo tanto al entrenador como a su acompañante, para luego escapar del lugar.

Aldair Pérez Sarmiento fue trasladado de urgencia al Hospital de la Universidad del Norte, en el municipio de Soledad, donde falleció mientras recibía atención médica.

El mensaje de la escuela de fútbol

Tras el trágico hecho, la escuela de fútbol Real Sabanagrande expresó su dolor a través de un sentido mensaje en redes sociales.

“Con el alma en pedazos y un vacío imposible de llenar, nuestro club deportivo se une en una sola voz para despedir a un ser excepcional, el profesor Aldair Pérez. No solo nos enseñó a tratar el balón, sino el verdadero significado de la superación. Su legado quedará grabado en el césped y en el alma de cada niño que tuvo la fortuna de ser su alumno”.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este crimen que enluta al deporte en Sabanagrande.