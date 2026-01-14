Desmantelan centros de recaudo del ‘gota a gota’ en barrios de Soledad 

La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), ejecutó cuatro allanamientos en los barrios Los Almendros y Ciudad Camelot, en el municipio de Soledad, logrando desmantelar varios centros de recaudo vinculados a la actividad ilegal conocida como “gota a gota”.

Los procedimientos hacen parte de una estrategia para debilitar las estructuras financieras de este delito, que afecta directamente la seguridad y tranquilidad de las comunidades.

Elementos incautados en los operativos

Durante las diligencias judiciales, las autoridades incautaron 130 libros contables, nueve libretas, cuatro calculadoras de impresión térmica, un DVR, 15.000 tarjetas de cobro, varios teléfonos celulares y $6.372.800 en efectivo, elementos utilizados para el control, registro y recaudo de los préstamos ilegales.

De acuerdo con las investigaciones, los inmuebles intervenidos funcionaban como centros de acopio y administración del dinero producto del ‘gota a gota’.

Llamado a la denuncia ciudadana

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Andrés Camelo, aseguró que este tipo de operativos impactan de manera directa las finanzas de las organizaciones dedicadas a esta práctica ilegal.

“La Policía Nacional, mediante la ejecución de cuatro diligencias de allanamiento y registro en los barrios Los Almendros y Ciudad Camelot, en el municipio de Soledad, logró la incautación de múltiples elementos utilizados en la actividad ilegal conocida como ‘gota a gota’. Durante los procedimientos se decomisaron 130 libros contables, nueve libretas con registro de cuentas, cuatro calculadoras con impresión térmica, un DVR, 15.000 tarjetas de cobro, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares, elementos empleados para el control, recaudo y seguimiento de préstamos informales. Según las investigaciones, los inmuebles intervenidos funcionaban como centros de acopio y recaudo de dinero”, explicó.

El oficial reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar este delito de manera oportuna a través de la Línea 123 y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, con el fin de continuar combatiendo estas estructuras que generan intimidación y amenazas en los barrios.