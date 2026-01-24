Bayern Múnich de Luis Díaz pierde su invicto en Bundesliga: cae con Augsburgo y así queda la tabla

¡Batacazo en la Bundesliga! Este sábado 24 de enero, el Bayern Múnich perdió su invicto en el torneo local, luego de caer por 1-2 con el Augsburg en el mismísimo Allianz Arena. Luis Díaz disputó la totalidad del encuentro, pero fue controlado a la perfección por la defensa rival.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE BAYERN MÚNICH Y AUGSBURGO POR LA BUNDESLIGA

Precisamente, los bávaros empezaron ganando el partido a los 24 minutos, cuando un saque de esquina preciso fue capitalizado por Hiroki Itō con un certero remate de cabeza. Tranquilidad que duró hasta el último cuarto de hora.

Al 76’, Arthur Chaves aprovechó un grosero error en salida del arquero Urbig para decretar el empate y cuatro minutos después (81′) apareció Han-Noah Massengo para sentenciar una espectacular contra por izquierda.

Si bien el Bayern seguirá siendo líder a pesar de la derrota (50 puntos), le dio la oportunidad al Borussia Dortmund para que le descuente unidades cuando a segunda hora visite al Unión Berlín. De ganar, quedará a 8 puntos de los bávaros.

Tabla de posiciones de la Bundesliga

Resultados de la jornada 19 en Bundesliga

Bayern Múnich 1-2 Augsburg

St. Paulo 0-0 Hamburg

Heidenheim 0-3 RB Leipzig

Mainz 3-1 Wolfsburg

Bayer Leverkusen 1-0 Werder Bremen

Eintracht Frankfurt 1-3 Hoffenheim

