Bayern Múnich vs Augsburg EN VIVO: siga GRATIS el partido con Luis Díaz en la Bundesliga

La <b>decimonovena jornada de la Bundesliga </b>comienza este sábado 24 de enero con el enfrentamiento <b>Bayern Múnich vs. Augsburg </b>en el Allianz Arena, encuentro programado para las 9:30 de la mañana (hora colombiana).El colombiano <a href="https://caracol.com.co/2026/01/23/bayern-munich-vs-augsburgo-por-fecha-19-bundesliga-fecha-hora-y-como-seguir-a-luis-diaz-en-vivo/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/23/bayern-munich-vs-augsburgo-por-fecha-19-bundesliga-fecha-hora-y-como-seguir-a-luis-diaz-en-vivo/?rel=buscador_noticias"><b>Luis Díaz</b>, que viene de sumar minutos entre semana por Champions League</a>, volverá a ser titular y comandará el frente de ataque junto con <b>Harry Kane y Michael Olise</b>. Se trata de un duelo especial para Lucho, recordando que juega su partido número 300 en Europa.<a href="https://caracol.com.co/2026/01/14/fc-koln-1-3-fc-bayern-munich-resumen-mejores-acciones-y-goles/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/14/fc-koln-1-3-fc-bayern-munich-resumen-mejores-acciones-y-goles/?rel=buscador_noticias"><b>El Bayern es líder de la Bundesliga con 50 puntos</b></a>, 11 por encima del perseguidor Borussia Dortmund.