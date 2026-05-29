Pese a decisión del Gobierno, informe de la UPIT recomendaba seguir con concesión en Eje Cafetero

TRANSPORTE

Un documento técnico elaborado por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, recomendó en 2024 mantener el modelo de Asociación Público-Privada (APP) para la operación futura del corredor Autopistas del Café.

Este documento es relevante ya que en los últimos días el Gobierno determinó que ahora este correedor pasaría a la administración pública.

El estudio analizó varias concesiones viales del país que estaban próximas a finalizar o ya habían sido revertidas a la Nación.

Entre ellas se encontraba la concesión Armenia–Pereira–Manizales, conocida como Autopistas del Café, adjudicada en 1997, cuenta con una longitud de 188,5 kilómetros y siete estaciones de peaje.

Sobre este particular, la UPIT proyectó que el corredor podría generar ingresos por recaudo de peajes cercanos a 2,5 billones de pesos en diez años y 7,3 billones de pesos en un horizonte de treinta años.

Como parte del análisis, la entidad desarrolló una metodología para determinar si los corredores debían continuar bajo administración pública o mediante esquemas de Asociación Público-Privada. El estudio incorporó variables financieras, operativas, sociales y de gestión de riesgos, así como el potencial de recaudo de peajes.

La UPIT concluyó que el mecanismo de APP era la alternativa más conveniente para el desarrollo de las intervenciones proyectadas en el corredor, recomendación que hacía referencia al modelo de contratación y no a la continuidad de un concesionario específico.

La revelación del documento cobra relevancia luego de que el Gobierno Nacional anunciara que no extenderá la concesión de Autopistas del Café una vez finalice el contrato vigente. La decisión abrió el debate sobre el futuro de uno de los corredores más importantes del Eje Cafetero y sobre el esquema que se utilizará para garantizar su operación, mantenimiento e inversiones futuras.

¿Qué dice el informe de las otras concesiones?

Según el documento de la UPIT, el análisis no se limitó a Autopistas del Café. La entidad evaluó seis corredores o concesiones próximas a revertir o ya revertidas, con el objetivo de recomendar si debían seguir bajo administración pública del Invías o volver a estructurarse bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP).

Los corredores analizados fueron:

Fontibón – Facatativá – Los Alpes (revertido al Invías en marzo de 2024).

Córdoba – Sucre (concesión que se estimaba finalizar en mayo de 2025).

Desarrollo Vial del Oriente de Medellín (DEVIMED), con finalización proyectada para julio de 2026.

Autopistas del Café, con vencimiento previsto para febrero de 2027.

Zipaquirá – Bucaramanga – San Alberto, corredor administrado por Invías.

Santuario – Caño Alegre, revertido a la Nación desde 2018.

El informe recomendó que los siguientes corredores estuvieran a cargo del INVÍAS.

“Así pues, se recomienda realizar la contratación de los proyectos Fontibón – Facatativá – Los Alpes, Zipaquirá - Bucaramanga – San Alberto y Santuario - Caño Alegre a través del INVIAS", indican las conclusiones.

Mientras que se recomienta APP los siguientes corredores.

"Por otro lado, los proyectos Córdoba - Sucre, DEVIMED y Armenia – Pereira – Manizales (Autopistas del Café) a través de la ANI, es decir bajo mecanismo APP establecido por la Ley 1508 de 2012″, asevera la unidad.

Asimismo, se recomendó mantener el número de peajes y adicionalmente, no se contempla un aumento en el valor de los peajes por encima del IPC.