Colombia, el país que más boletas solicitó para el Mundial 2026, después de los anfitriones

La FIFA dio a conocer un detallado informe sobre el movimiento que han tenido los aficionados y sus entradas, 24 horas después de que se abriera para público en general la solicitud de tiquetes para la Copa del Mundo del 2026.

Pese a las quejas que se han presentado por los precios de la boletería, se han solicitado más de 5 millones de ingresos. Este jueves, el principal ente regulador del fútbol mundial abrió una nueva ventana para que los aficionados de todo el mundo solicitarán sus tiquetes.

Colombia, en el cuarto puesto de solicitud de ingresos

El fervor por la Selección Colombia y de los aficionados colombianos es tal, que es el cuarto país con más entradas solicitadas, solo superados por los tres anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá.

“Tras 24 horas, las tres naciones anfitrionas lideran, siendo los diez países de residencia más solicitados para entradasColombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá. La fuerte presencia de los vecinos sudamericanos Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina, así como de centroamericanos de Panamá, demuestra aún más cómo la Copa Mundial de la FIFA 2026 está capturando la imaginación en toda América”, indicó la FIFA.

Colombia Vs. Portugal, el más apetecido

Sin ninguna duda que el partido Colombia Vs. Portugal, que dará cierre en Miami al Grupo K del Mundial 2026, es el partido que más interés y atractivo ha despertado entre los aficionados. Según indicó la FIFA, fue el que más postulaciones y boletas compradas tuvo.

Top de partidos más apetecidos de la fase de grupos del Mundial

Colombia vs. Portugal Brasil vs. Marruecos México vs. Corea del Sur Ecuador vs. Alemania Escocia vs. Brasil.

En febrero, la FIFA estará eligiendo de manera aleatoria, los ganadores del sorteo. Los hinchas que se inscribieron para adquirir entradas, podrán ingresar para comprar boletas para la Copa del Mundo, según el partido en el que lo hayan solicitado.