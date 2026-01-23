Sindicatos de Cancillería alertan por decenas de contrataciones: en la Academia Diplomática van 115

Logo de la Cancillería e imagen de referencia de contrato. Fotos: X @CancilleriaCol / Getty Images

La incertidumbre sigue reinando entre funcionarios de la Cancillería en medio de los despidos que se están produciendo, previo a la aplicación de la Ley de Garantías, que empezará a regir el próximo 31 de enero, cuatro meses antes de la primera vuelta presidencial.

Fuentes de los sindicatos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también funcionarios no afiliados, han manifestado su preocupación por las desvinculaciones recientes de personal y las nuevas contrataciones realizadas en varias dependencias.

Sólo en la Academia Diplomática se han dado 115 contrataciones con vinculaciones de toda índole. Arte dramático y fisioterapia son los perfiles nuevos más llamativos que ingresan a la entidad.

Lo preocupante es que esa Academia, que hoy dirige el exvicepresidente de Asuntos Internacionales de Colombia Humana, Harol González Duque, es la entidad responsable de organizar el concurso de ingreso a la carrera diplomática y de adelantar el curso de formación de quienes superan el proceso.

Hoy varios asociados que están en varias misiones en el exterior en su mayoría consulados (Canberra, México, Perú, Dinamarca, Marruecos, Bolivia) han informado sobre la insubsistencia de los contratos de auxiliares administrativos que apoyan a los cónsules y vicecónsules en las labores del día a día.

Lo anterior se traduce en que en esas sedes consulares “se están quedando sin manos extra en momentos críticos, ad-portas de las elecciones y del Mundial de Fútbol”.

Uno de los casos conocidos por 6AM W es el de La Paz, Bolivia, donde la auxiliar de la sección consular fue declarada insubsistente y desde agosto la Embajada no tiene secretaria, con lo cual hay solamente dos funcionarios, más la embajadora.

La pregunta es ¿con quiénes los van a reemplazar?