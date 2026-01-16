6AM W6AM W

Jugadita en embajadas de América y Europa: reservan cargos administrativos para fichas del Gobierno

Están sacando de embajadas a trabajadores administrativos para poner a fichas políticas del Gobierno Petro.

Imagen de referencia y logo de la Cancillería. Fotos: Getty Images / X @CancilleriaCol

Caracol Radio conoció los movimientos que está haciendo la Cancillería en las embajadas de cara a la Ley de Garantías que inicia el 30 de enero. Se trata de cambios en las embajadas de América y Europa.

Según pudo conocer este medio, están reservando altos cargos administrativos, como auxiliar de misión que gana más de 3.000 dólares, para poner a fichas del Gobierno Petro.

Esto quiere decir que comenzarán a mover a trabajadores con carrera diplomática en embajadas en esos continentes.

Escuche la noticia completa aquí:

