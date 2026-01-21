Contraloría desmiente a Cancillería: advierte retrasos e irregularidades en expedición de pasaportes

Caracol Radio conoció en primicia que la Contraloría General de la República desmintió a la Cancillería sobre el caso de los pasaportes y aseguró que sí hay retrasos, costos irregulares y riesgos fiscales en el nuevo modelo de expedición del documento.

También advirtió posibles sobrecostos, impacto al Presupuesto Nacional y riesgos para la continuidad del servicio.

Cabe recordar que, en diálogo con 6AM W, el contralor delegado Luis Enrique Abadía advirtió que, a pesar de que se espera que la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes ocurra el 1 de abril, existen dudas en cuanto al cumplimiento de este plazo.

“Hoy creemos que hay deficiencias, dificultades (y) debilidades”, advirtió, revelando que todavía no se han importado las máquinas que deberán producir los pasaportes en Colombia.

Abadía reveló que hasta el pasado 16 de enero no se tenía información de que se hubiese contratado el operador y el importador para esta actividad. Por eso, insistió en que el hecho de que haya retrasos en el cronograma inicialmente contemplado les genera preocupación.

“Es clave que puedan cumplirse los tiempos, cada una de las actividades y que se adopten las medidas que conduzcan a que este nuevo modelo de pasaportes entre a operar el 1 de abril, como se tiene contemplado”, agregó.

