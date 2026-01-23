El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Si Francia permanece en la OTAN sería un sirviente de EEUU: vicepresidenta de la Asamblea Nacional

Este viernes, 23 de enero, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional francesa y diputada del grupo parlamentario La Francia Insumisa, Clémence Guetté, quien profundizó en su petición formal de que el país salga de la OTAN.

Lea más: Los ocho países de la OTAN amenazados por Trump muestran su solidaridad con Dinamarca

“En realidad presentó esta petición porque ”Estados Unidos es una amenaza para el mundo. Es una amenaza para los países democráticos. Es una amenaza para países como Colombia, Cuba, Groenlandia y Canadá “, aseveró en su primera intervención.

Guetté puntualizó que “no tiene sentido” que Francia siga en la OTAN si esta se ve como un “grupo de países medidos y controlados por Estados Unidos”.

En línea con esto, aseguró que, entonces, “si Francia permanece en la OTAN, se estaría convirtiendo en una sirviente de Estados Unidos”.

“Ahora pareciera que lo más importante son las veleidades imperialistas de Donald Trump que, en realidad van muy lejos de lo que Francia entiende como un país democrático”, aseveró.

¿Y si Estados Unidos sale de la OTAN?

Por otro lado, la también diputada francesa dijo que es, de cierta manera, inviable que Estados Unidos salga de la OTAN: “No se puede pensar en eso, aseguró.

“La estructura de la OTAN no lo permitiría, el diseño hace que Estados Unidos sean el corazón mismo de la OTAN, pero lo que se puede hacer es que los otros países se vayan”.

Lea también: ¿Qué es la ‘Cúpula Dorada’ que propone Trump? Esta es la razón por la que necesita a Groenlandia

Y agregó: “Salir de la OTAN no es un llamado a otros países para que se cree otro grupo. Francia, simplemente, no quiere ser arrastrada hacia una guerra que sea del capricho de Donald Trump”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Si Francia permanece en la OTAN sería un sirviente de EEUU: vicepresidenta de la Asamblea Nacional 10:56 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: