Los ocho países de la OTAN amenazados por Trump muestran su solidaridad con Dinamarca

Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su “plena solidaridad” con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de EE.UU. y señalaron que la operación militar “no supone ninguna amenaza para nadie”, después de que el presidente Donald Trump, anunciara con imponerles aranceles del 10%.

“Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés “Arctic Endurance”, coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie”, dijeron en un comunicado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

“Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente”, añadieron.

Compromiso con la defensa de la soberanía danés

Asimismo, los firmantes defendieron que seguirán respondiendo «de forma unida y coordinada» y “comprometidos con la defensa de su soberanía”.

Tal y como ya apuntaron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, los países también insistieron en que “las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente”.

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este mismo domingo por la tarde, mientras el bloque comunitario prepara los próximos pasos en su respuesta conjunta a los aranceles.

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10% a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Washington.