Presidente groenlandés se declaró abierto a una mayor presencia militar en la isla

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, señaló este jueves 22 de enero, que está abierto a una mayor presencia militar en este territorio autónomo danés que es objeto de interés de Estados Unidos, en el marco de la OTAN.

“Queremos reforzar la seguridad en el Ártico a través de iniciativas importantes, incluida una misión más permanente de la OTAN en Groenlandia y una mayor presencia militar y más maniobras”, dijo Nielsen en una rueda de prensa para medios internacionales en Nuuk.

Nielsen dijo desconocer el contenido concreto del acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN y apuntó a que está dispuesto a discutir sobre “muchas cosas”, siempre que se haga con “respeto mutuo” y sin tocar las líneas rojas de la soberanía y la integridad territorial.

“Como yo lo entiendo, las discusiones de ayer trataron sobre el objetivo común de hacer más en cuanto a la seguridad. Y en eso estamos de acuerdo. Unos representantes de Groenlandia y Dinamarca hablaron con (Mark) Rutte (secretario general de la OTAN) y le expusieron nuestras líneas rojas”, afirmó Nielsen.

El líder groenlandés no quiso posicionarse sobre la posible inclusión de la isla en el sistema de defensa antimisiles estadounidense ‘Cúpula Dorada’, aunque aclaró que no se había hablado nada sobre los minerales u otros recursos del subsuelo de la isla.

“Ante todo, solo Groenlandia y el Reino de Dinamarca pueden llegar a acuerdos sobre Groenlandia”, declaró.

Nielsen se mostró satisfecho porque el presidente estadounidense, Donald Trump, descartó la víspera en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) el uso de la fuerza militar para hacerse con Groenlandia.

“Hasta ayer no podíamos excluir nada”, dijo el presidente groenlandés, que calificó la retórica de la anexión usada por Washington de “inaceptable” y enfatizó que él mismo busca “el diálogo respetuoso mediante la diplomacia y los canales normales”.

“Groenlandia se decanta por la Groenlandia que conocemos hoy, como parte del Reino de Dinamarca. Hemos desarrollado nuestra sociedad, democracia y país durante muchos años en el marco del Reino y de la OTAN. Y hemos obtenido autogobierno y derecho de autodeterminación”, afirmó.

En un comunicado difundido poco antes por el Naalakkersuisut (Gobierno groenlandés), la ministra de Exteriores, Vivian Motzfeldt, señaló que había hablado la víspera con Rutte tras su reunión con Trump en Davos y reiteró que no se había cerrado todavía ningún acuerdo sobre la isla.

“Quiero subrayar que la OTAN no ha negociado en nombre de Groenlandia. No se ha cerrado ningún acuerdo formal sobre Groenlandia sin la participación del Naalakkersuisut. El Gobierno danés tampoco tuvo representantes en la reunión”, dijo Motzfeldt.

La ministra -que el pasado lunes se reunió en Bruselas con Rutte y el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen- destacó que el secretario general había informado a Trump de la posición groenlandesa y sus líneas rojas.

“Desde mi perspectiva, las noticias de Davos son positivas. Dicho esto, debemos tener nuestras reservas y no hay duda de que nos queda trabajo por hacer hasta sentirnos seguros. Puedo confirmar que ahora empezamos con las reuniones en el grupo de trabajo acordado”, dijo.

La creación de un grupo de trabajo conjunto de alto nivel fue el resultado de la reunión de hace una semana en Washington entre Motzfeldt y el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance.