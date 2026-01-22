Merz agradeció que Trump se haya distanciado de los planes de anexión de Groenlandia

El canciller alemán, Friedrich Merz, declaró este jueves que está agradecido por el hecho de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se haya distanciado de sus planes de anexionar Groenlandia y de imponer aranceles a varios países europeos que se oponen a ello, al tiempo que aseguró que ese giro se debe al efecto de la unidad europea.

“Se ha demostrado que la unidad y la determinación de la parte europea pueden tener efectivamente un efecto”, afirmó Merz a su llegada a la cumbre extraordinaria en Bruselas, en la que se abordará la crisis desencadenada por los planes de Trump de hacerse con Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

“Estoy agradecido por que Trump se haya distanciado de sus planes iniciales de tomar Groenlandia y de que se haya distanciado de imponer aranceles adicionales el próximo 1 de febrero”, dijo el canciller.

Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de incrementar la seguridad en la región ártica y de que los miembros europeos de la Alianza Atlántica adquieran la capacidad de defenderse por sí mismos.

“La parte europea de la OTAN tiene que ser capaz de defenderse sola, estamos en camino, aunque todavía no lo hemos alcanzado”, señaló Merz, quien abogó por reforzar la “resiliencia” de la Unión Europea (UE), también en el norte del continente.

Así, recordó que el próximo lunes ha convocado una cumbre de Estados del norte de Europa en Hamburgo (Alemania), donde se abordarán entre otros temas la seguridad marítima y la estrategia de puertos.

En general, se declaró “muy satisfecho” por el giro que han tomado los acontecimientos en los últimos días y habló de un “buen resultado”.

Merz destacó que la OTAN no solo es una alianza defensiva, sino también política, que sirve de vínculo entre Europa y EE. UU. y manifestó la esperanza de que sea posible mantenerla en pie.

“Pero sé también que la parte europea de la OTAN tiene que hacer más, el presidente estadounidense tiene razón cuando nos lo repite una y otra vez”, remachó.

El canciller alemán también indicó que en la cumbre de este jueves 22 de enero, en Bruselas se abordará asimismo la competitividad de la industria europea y situó como una prioridad restaurar ésta, algo que es imposible sin un marco comunitario adecuado.

Él mismo abogará por reducir paso a paso la burocracia, algo indispensable para desarrollar un mercado comunitario exitoso, avanzó.

Merz ya había afirmado este jueves en el Foro Económico de Davos que el preacuerdo alcanzado la mañana sobre Groenlandia “es el camino adecuado” para superar la crisis.

El pacto preliminar forjado la víspera entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, incluye la renuncia a la amenaza de nuevos aranceles y la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en Groenlandia que data de 1951 para incluir una cláusula sobre la ‘Cúpula Dorada", el escudo antimisiles que el mandatario quiere crear.

También asegura el control de EE. UU. sobre inversiones en la isla ártica y el compromiso de los aliados europeos de hacer más para la seguridad en la región ártica, según la revista alemana ‘Der Spiegel’.