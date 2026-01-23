¿Qué dejó el Foro Económico Mundial 2026? Miembro del Comité Ejecutivo responde

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En 6AM W de Caracol Radio habló este viernes Marisol Argueta de Barillas, abogada salvadoreña y embajadora de carrera que es miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF por sus sigas en inglés) y directora principal para América Latina desde marzo de 2010, para hacer un balance de lo que dejó el foro de Davos.

“Fue una semana intensa y muy positiva. La plataforma imparcial del Foro Económico Mundial ha servido como espacio global para traer a los principales líderes de gobierno, del sector privado, de la academia, la sociedad civil y los jóvenes para compartir sus visiones, en algunos casos diversas y contrarias, pero salir con la posibilidad de conclusiones que ayuden a solucionar los desafíos que enfrenta el mundo”, aseguró.

Y agregó: “El balance es muy positivo”.

El papel de Donald Trump en el WEF

Según Argueta de Barillas, la participación de Donald Trump fue “muy importante”.

“Trajo propuestas muy importantes para el futuro del mundo, pero también tuvimos una agenda latinoamericana muy relevante. Pudimos tratar temas de gobernanza, seguridad, de economía, inversión en el continente, energía e inteligencia artificial”, comentó.

Crisis Colombia - Ecuador

La diplomática aseguró que ellos no opinan sobre las situaciones internas y bilaterales de los países, pero sí mencionó creer que el diálogo habría evitado el conflicto arancelario que hoy reposa a nombre de ambas naciones.

“El diálogo ha servido para distensionar algunas relaciones, y ojalá que podamos hacer más uso de estas plataformas (el Foro)” para, según dijo, “ concentrarse en lo que nos une y en lo positivo ”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: