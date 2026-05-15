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Así es ‘The Match’: documental que revive el duelo entre Argentina e Inglaterra en 1986

Juan Cabral y Santiago Franco, directores de la película “The Match”, estuvieron en los micrófonos de Caracol Radio en el programa 6AM W hablando con la periodista Florencia Ángeles.

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Este documental que narra la historia del emblemático partido entre Argentina e Inglaterra, disputado en el Estadio Azteca durante la Copa Mundial de Fútbol de 1986. Este verano el Estadio Azteca volverá a acoger la Copa del Mundo de Futbol, así que es pertinente la elección de esta película en la víspera del Mundial.

Mediante el uso de material de archivo excepcional —como la controvertida “Mano de Dios” de Maradona—, la película reconstruye aquel acontecimiento no solo como un recuerdo vivo, sino también como la culminación de más de doscientos años de tensiones, encuentros y conflictos entre ambas naciones, pasando por la Guerra de las Malvinas.

En los micrófonos de Caracol Radio en conversación con Florencia Ángeles indicaron que: “había cierto peso histórico porque el partido era muy icónico como argentino, es tan increíble que hay sucedido una guerra cuatro años antes y después también está la historia de los ingleses que en partido sufrieron los goles de Maradona”.

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En el documental se va contando la historia política entre ambas naciones a través del fútbol.

“Es un proceso de edición largo, la gente no lo sabe, pero esto lleva más de un año dándole vueltas en edición, hay un equipo de archivo que abastece constantemente de material. Si bien es un partido muy revisitado a nivel futbolístico, es contarlo de una manera nueva sin que pierda la tensión”.

Vea la entrevista completa aquí:

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