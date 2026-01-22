6AM W6AM W

En América Latina somos un continente de paz: Paraguay celebró creación de la Junta de Paz en Davos

Santiago Peña, presidente de Paraguay, aseguró en 6AM W que celebran la iniciativa del presidente Trump porque, entre otras cosas, puede ayudar a que el recupere su capacidad de solucionar problemas.

Santiago Peña (izquierda) junto a Donald Trump (centro) firmando la creación de la Junta de Paz. Foto: Getty Images.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves en Davos (Suiza) su Junta de Paz, en una ceremonia en la que estuvo arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Argentina y Paraguay y el primer ministro húngaro.

Al respecto, 6AM W, de Caracol Radio, conversó con Santiago Peña, jefe de Estado paraguayo, quien se refirió a la creación de esta Junta de Paz.

“Es fundamental. Nosotros en América Latina somos un continente de paz, obviamente también muy preocupados por lo que ocurre en nuestra región, particularmente en Venezuela”, aseguró el mandatario paraguayo en su primera intervención.

En esa línea, el presidente Peña aseguró que se debe, “entre todos los países del mundo, trabajar”, para principalmente, un fin: solucionar los conflictos.

Sus peticiones

Santiago Peña, durante el diálogo con este medio, recalcó: “He reclamado que el sistema no está funcionando” y por esta razón, aseguró celebrar “la iniciativa del presidente Trump, de proponer nuevas ideas, mejorar el sistema y que se puedan ir resolviendo los conflictos”.

“Celebramos el acuerdo de paz en Gaza y hay que avanzar para que sea una paz duradera y, además, que el mundo recupere la capacidad de resolver los problemas”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

