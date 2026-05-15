Experto advierte sobre posibles fallas en la infraestructura digital del nuevo pasaporte colombiano

Rodrigo Gracia, experto en ciberseguridad con más de 20 años de experiencia en sistemas de pasaportes a nivel mundial, publicó un análisis en el que advierte sobre posibles fallas en la infraestructura digital que respalda el nuevo pasaporte colombiano.

El documento, titulado “La cadena de confianza del nuevo pasaporte colombiano está rota antes de salir de Bogotá”, señala que la infraestructura criptográfica del pasaporte biométrico colombiano no estaría cumpliendo dos requisitos exigidos por la International Civil Aviation Organization para validar documentos electrónicos entre países: un certificado enlazado que conecte las nuevas llaves digitales con las anteriores y listas de revocación de certificados actualizadas. Según Gracia, la nueva raíz criptográfica de 2026 habría sido publicada sin ese certificado de enlace y además estaría apuntando a una lista de revocación vencida desde 2020.

Gracia explica que la mayoría de países no consulta esas listas de revocación en tiempo real y confía en la “Master List” distribuida por la OACI, por lo que el impacto puede variar según qué tan estrictos sean los controles migratorios de cada Estado. Sin embargo, advierte que la raíz criptográfica ya fue distribuida a los 104 países miembros del sistema PKD de la OACI y que, en aeropuertos con validaciones más rigurosas, algunos nuevos pasaportes colombianos podrían no ser verificados electrónicamente y terminar enviados a revisión manual. El experto aclaró que esto no obligaría a cambiar las libretas físicas, ya que la corrección podría hacerse mediante actualizaciones técnicas en certificados y servidores estatales.

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