Se logró transmitir un México estable: sec. mexicana de Medio Ambiente sobre papel del país en Davos

Alicia Bárcena, diplomática, bióloga y académica mexicana, quien es secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, de Caracol Radio, para hablar de el papel de su país en el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Davos, Suiza.

En su primera intervención, la funcionaria dijo que se “logró transmitir un México estable, dinámico y con un plan que, además, tiene una cantidad de propuestas importantes para los empresarios”.

Balance positivo

Así mismo, la secretaria mexicana de Medio Ambiente de México dijo que durante su estadía en Davos se tuvo “mucho diálogo con empresarios que mostraron interés en invertir en México sobre todo en los polos de desarrollo” que, según dijo, son 15.

Finalmente subrayó que “México debe estar presente en este foro y tener estas reuniones importantes, tanto con empresarios como con organizaciones”.

“ Me voy contenta, es un balance muy positivo ”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

