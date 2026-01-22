Firma y creación de la Junta de Paz desde Davos, Suiza, este 22 de enero de 2026. Foto: Getty Images.

¿Cómo esperan los líderes mundiales que funcione la Junta de Paz? Esto responden desde Davos

Caracol Radio se encuentra desde el Foro Económico Mundial, en Davos Suiza, y allí consultó con algunos líderes mundiales sobre su perspectiva y lo que esperan de la creación de la Junta de Paz, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dentro de las voces consultadas se habló con Ilham Alíyev, político azerí y cuarto y actual presidente de la República de Azerbaiyán desde 2003; Vjosa Osmani-Sadriu, jurista kosovar, actual presidenta de Kosovo; y Ebba Elisabeth Busch-Christensen, viceprimera ministra de Suecia.

“Esto acaba de empezar. Seremos parte de algunos de los proceso más grandes de paz en el mundo”, aseguró desde su lado el presidente de Azerbaiyán.

Por otra parte, la presidenta de Kosovo afirmó que, “como se vio en los estatutos, el socio fundador es Estados Unidos y quien la encabeza es Donald Trump, pero todas las decisiones se tomarán en conjunto”.

Finalmente, la viceprimera ministra de Suecia enfatizó en que “es tiempo de calmarse y encontrar la meta de avanzar juntos. La cooperación es lo que se debe hacer”.

Escuche las entrevistas completa a continuación:

