“Necesitamos que voz de comunidad latina e hispana sea escuchada”: Claudia Romo Edelman sobre Davos

Claudia Romo Edelman, ponente en el foro de Davos y presidenta de la organización We Are All Humans y del movimiento Hispanic Star, explicó la importancia de impulsar la perspectiva latina en este evento.

Edelman resaltó que para esta edición del Foro de Davos es todavía “mucho más importante que nunca jamás en la historia” poner sobre la mesa la voz de la comunidad latinoamericana en las discusiones del evento porque, según dijo, “es un año en el que todos los temas van a estar más o menos enfocados en corporaciones, en negocios, y están evitando cualquier tema que incluya” las voces latinas.

“Lo que me parece muy importante es que le hagamos saber al mundo que los latinos, hispanos, y toda la comunidad, no nada más en Estados Unidos, sino global, representan una gran cantidad del PIB mundial”, comentó.

Y agregó: “Nosotros somos más de 600 millones de personas que hablamos español. No hay forma en que una empresa pueda crecer, contratar o vender sin la comunidad hispana. Y necesitamos que nuestra voz sea escuchada y que, literalmente, los líderes del mundo aprendan de esta comunidad que han visto como menos”.

“Tenemos que demostrarles que somos más. Hay que parar los estereotipos, hay que educar a la gente y hay que estar presente, sobre todo, en estos foros donde la opinión de los líderes es tan importante que sea informada y no sesgada”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: