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15 may 2026 Actualizado 18:14

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“El susto fue tremendo”: pasajero de Wingo relata momentos de pánico por falla de motor en vuelo

Iro Ramírez, creador de contenido, narró cómo la emergencia en vuelo de Wingo que cubría la ruta Bucaramanga-Barranquilla por falla técnica en uno de sus motores

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Maria José Castro

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Un vuelo de la aerolínea Wingo que cubría la ruta Bucaramanga-Barranquilla protagonizó momentos de gran tensión para sus pasajeros este jueves 14 de mayo, cuando sufrió una falla técnica en uno de sus motores poco después del despegue.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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