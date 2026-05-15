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“El susto fue tremendo”: pasajero de Wingo relata momentos de pánico por falla de motor en vuelo

Un vuelo de la aerolínea Wingo que cubría la ruta Bucaramanga-Barranquilla protagonizó momentos de gran tensión para sus pasajeros este jueves 14 de mayo, cuando sufrió una falla técnica en uno de sus motores poco después del despegue.

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