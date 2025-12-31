Un hombre fue asesinado en medio de ataque sicarial en el barrio Sevilla de Cúcuta

Hombre fue asesinado en medio de ataque sicarial en el barrio Sevilla de Cúcuta. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta

En la tarde del martes 30 de diciembre, en la calle 2N con avenida 2B del barrio Sevilla, en Cúcuta, se registró un ataque sicarial que dejó como víctima fatal a Luis Orlando Martínez Silva, de 80 años.

Según las primeras versiones, el hombre se encontraba sentado a las afueras de su vivienda cuando dos sujetos armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, sin mediar palabra.

Tras cometer el ataque, los pistoleros huyeron con rumbo desconocido. Minutos después, las autoridades arribaron al sitio para acordonar la zona.

La Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana realizó la inspección técnica al cadáver e inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen. De manera preliminar, se conoció que la víctima habría llegado recientemente de Medellín, hecho que es materia de indagación por parte de las autoridades.