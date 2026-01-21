“Lo que se recibió fue muy poco”: exdirectora de SAE sobre bienes entregados por las Farc

Este miércoles, 21 de enero, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Virginia Torres, exdirectora de la SAE, para pronunciarse frente al informe de la Contraloría que señala que las extintas Farc no han entregado los bienes que se comprometieron para reparar a las víctimas, a 10 años de la firma.

Según Torres, la realidad de los bienes recibidos es drástica frente a lo que se anunció inicialmente en los acuerdos. Explicó que el proceso de identificación fue una tarea gigante ya que varios activos no tenían documentos legales o estaban a nombre de terceros.

De acuerdo a ello el inventario incluía desde artículos de aseo y hasta procedimientos médicos personales como cirugías “de pene y orejas”.

La brecha entre lo prometido y lo entregado es drástica, los inmuebles que se reportaron fueron 722 por parte del grupo armado y se pudieron identificar tan solo ocho de ellos por parte de la identidad, lo que representaba un 1.11% de lo anunciado.

En cuanto a las 24.000 cabezas de ganado anunciadas, solo se entregaron 229, lo que representa apenas el 0.94% del total. Y con respecto al dinero en efectivo, de los 12.700 millones de pesos reportados, la SAE solo recibió 2.114 millones, lo que equivalía al 17,52%.

Torres afirmó que dentro del inventario se encontraron muchas irregularidades “Había líneas en ese inventario que entregaron, había líneas que no tenían ninguna información”. Se monetizaron 450.000 dólares, siendo el único ítem cumplido al 100% en cantidad; sin embargo, se detectó que 1.500 dólares de ese paquete eran falsos. Y por lo que se refiere al oro, se recuperó cerca del 57% de los lingotes y el 10% del oro granulado reportado originalmente.

El cruce de perspectivas del tema da un resultado de incoherencia dentro de las personas implicadas.

Pastor Alape, coordinador de la implementación del Acuerdo de Paz, aseguró en 6AMW de Caracol que “no hay más bienes para entregar” y que la falta de títulos legales en la ruralidad impidió al Estado recibir los terrenos. Alape también atribuyó el retraso a la inseguridad en los territorios y al asesinato de excombatientes encargados de las entregas.

Por otro lado, el Gobierno Nacional, a través de Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, rechazó el informe de la contraloría y dice que está “incompleto” y “estigmatiza” el proceso, asegurando que el ente nunca se percató de comparar los datos.

Escuche la entrevista completa a continuación: