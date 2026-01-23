Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy viernes
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy viernes 23 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali y Yumbo, en los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado.
ACUEDUCTO
Reparaciones en:
Puerto Isaacs (Yumbo)
Calle 15 #17-24
Trabajo especial en:
Ciudad Jardín
Calle 15 con carrera 105
ENERGÍA
Retiro de 10 postes que soportan las líneas de baja tensión en:
Barrio puertas del Sol
Calle 97 con carrera 26b1
Suspensión temporal del servicio a partir de las 8:00 am hasta las 4:00 pm.
Instalación de cable ecológico en:
La Merced
Calle 40 hasta la 43 entre Av 2e norte hasta la Av 3 norte
Instalación de cable ecológico en:
Corregimiento el Saladito
Suspensión temporal del servicio a partir de las 7:00 am hasta las 5:00 pm
ALCANTARILLADO
Limpieza y mantenimiento al:
Desarenado la campiña
Canal Menga en el barrio Los Alamos