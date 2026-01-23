Cali

Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy viernes

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Esteban Herrera

Hoy viernes 23 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali y Yumbo, en los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado.

ACUEDUCTO

Reparaciones en:

Puerto Isaacs (Yumbo)

Calle 15 #17-24

Trabajo especial en:

Ciudad Jardín

Calle 15 con carrera 105

ENERGÍA

Retiro de 10 postes que soportan las líneas de baja tensión en:

Barrio puertas del Sol

Calle 97 con carrera 26b1

Suspensión temporal del servicio a partir de las 8:00 am hasta las 4:00 pm.

Instalación de cable ecológico en:

La Merced

Calle 40 hasta la 43 entre Av 2e norte hasta la Av 3 norte

Instalación de cable ecológico en:

Corregimiento el Saladito

Suspensión temporal del servicio a partir de las 7:00 am hasta las 5:00 pm

ALCANTARILLADO

Limpieza y mantenimiento al:

Desarenado la campiña

Canal Menga en el barrio Los Alamos

