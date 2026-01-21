Histórica visita del representante del Papa en Colombia a Buenaventura

Buenaventura

En medio de una compleja situación marcada por la violencia, el confinamiento de comunidades y profundas problemáticas sociales, Buenaventura recibe la visita del nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Paolo Rudelli, representante directo del Papa en el país, en un hecho histórico para la ciudad portuaria.

Por primera vez, un enviado del Vaticano permanecerá varios días en el territorio, acompañando de cerca a las comunidades más vulnerables, afectadas por el conflicto armado.

El obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, detalló que la agenda del representante del Papa inició con encuentros en colegios y reuniones con autoridades civiles, militares y de policía, además de un diálogo con líderes religiosos y comunitarios.

La jornada de este miércoles 21 de enero inició con una celebración litúrgica en memoria de Gerardo Valencia Cano, primer vicario apostólico de Buenaventura, al cumplirse 54 años de su fallecimiento.

“Vamos a llevarlo a que conozca la zona portuaria y el jueves 22 vamos a la zona de Puerto Merizalde del río Naya, ahí a todas las comunidades lo estarán esperando para la bendición y el acompañamiento, este es un territorio que se ha convertido en disputa de las bandas y de los grupos al margen de la ley. El día 23 va a visitar algunas otras comunidades aquí de Buenaventura y partirá a las horas de la tarde a Bogotá”, detalló Monseñor Jaramillo.

El obispo de Buenaventura espera que este encuentro tenga un impacto directo en las comunidades, fortaleciendo la esperanza, la fe y el sentido de unidad, además de que se convierta en un impulso para seguir construyendo caminos de reconciliación y paz en el distrito.