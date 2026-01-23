Carro cargado con casi 785 kilos de marihuana fue incautado en el Valle

Un vehículo repleto de marihuana fue incautado por la Policía en el municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca, durante labores de registro, control y patrullaje adelantadas en esta zona del centro del departamento.

El procedimiento se llevó a cabo cuando los uniformados detectaron un automóvil estacionado de manera sospechosa en la zona de parqueo de un hospedaje. Tras realizar labores de vecindario y no lograr ubicar al propietario del vehículo, las autoridades procedieron a efectuar el respectivo registro.

En el interior del automotor fueron encontrados varios paquetes envueltos en vinipel negro. Al verificar su contenido, se estableció que se trataba de una sustancia vegetal compuesta por hojas, tallos y semillas, cuyas características de color y olor corresponden a marihuana, con un peso bruto aproximado de 784,8 kilogramos.

“Este resultado hace parte del fortalecimiento de los controles en los corredores seguros y reafirma nuestro compromiso con la lucha frontal contra el narcotráfico”, señaló la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

El procedimiento y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones para establecer la procedencia de la marihuana y los responsables.