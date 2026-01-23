Comerciantes del Valle advierten que el IVA del 19% a licores podría hundir ventas y negocios

Acodrés advirtió que el consumo de licor podría reducirse en cerca del 47%. Foto Gobernación del Valle del Cauca.

Valle del Cauca

Preocupados se han mostrado los dueños de bares, tiendas y distribuidores de licores en el Valle del Cauca por la entrada en vigencia del nuevo decreto que impone un IVA del 19% a estos productos, advirtiendo que afectará directamente las ventas y podría llevar al cierre de negocios.

Según estimaciones de la Industria de Licores del Valle, una botella que actualmente se vende en $42.000 podría llegar a costar hasta $75.000 con el nuevo impuesto.

“Esto se va a poner muy feo, porque cómo es posible que van a subir una botella de aguardiente a 70 mil para el comercio”, Diego Fernando Valencia, propietario de un establecimiento.

Por su parte la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) advirtió que el consumo podría reducirse en cerca del 47%, afectando no solo al comercio formal, sino también al informal y a toda la cadena productiva.

En medio de la incertidumbre, los comerciantes piden claridad sobre la implementación de la medida y solicitan apoyo para evitar un impacto que podría ser irreversible.

Entre tanto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que la preocupación no es solo económica para el sector, ya que el impuesto afecta recursos de educación, salud y deporte, y reiteró que tomará acciones jurídicas ante las Altas Cortes para proteger las rentas departamentales.