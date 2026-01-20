Inminente regreso de Miguel Uribe Londoño a la campaña presidencial: esto se sabe

El regreso de Miguel Uribe Londoño a la contienda electoral es prácticamente un hecho. Después de la fallida imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección por el caso del magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay, su padre publicó un mensaje en el que anticipaba que esto ocurriría.

“A mi hijo lo dejaron desprotegido y aunque nada remedia el enorme daño causado a la familia y a Colombia, lo que sí me queda claro es que debo seguir por la lucha de su legado y continuaré en la contienda política del país con mayor determinación”, escribió.

Ante las versiones que señalaban que Uribe Londoño reviviría su candidatura a la Presidencia de la República, 6AM W consultó fuentes cercanas a esa colectividad, las cuales confirmaron que se produjo un ofrecimiento formal de aval por parte del Partido Demócrata Colombiano, el cual, según esas mismas fuentes, ya fue aceptado.

Y es que después de la dura pelea que protagonizó con el Centro Democrático y que tuvo como inevitable desenlace su salida de esa colectividad, el papá del asesinado candidato recibió una invitación pública del Partido Demócrata en la cual le plantearon una invitación para no renunciar a la aspiración.

“Hoy nuestra patria necesita carácter, serenidad, experiencia, reconciliación y humildad. En usted convergen esas cinco columnas. Quiero de manera formal invitarlo y en el menor tiempo posible iniciar la construcción de una agenda programática, territorial y organizativa que permita consolidar un proyecto presidencial a la altura del país”, decía la comunicación.

En los próximos días, cuando regrese de Estados Unidos, Uribe Londoño anunciará su regreso.