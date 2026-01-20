“El gobierno no le dio protección a mi hijo”: Miguel Uribe Londoño

En las últimas horas se dio a conocer que la Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, del barrio Modelia, de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

En el programa Dos Puntos, estuvo Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe, indicó que: “revivir este episodio es un dolor permanente, no se acabará nunca, me acompañará hasta el fin de mis días, una de las tristezas más grandes es que Miguel no tenía la protección adecuada y vivíamos muy preocupados”.

Dijo que Miguel Uribe Turbay estaba muy preocupado por su situación ya que sospechaba de algunas organizaciones que podrían atentar contra su seguridad y que además envío requerimientos a las UNP durante más 18 meses y nunca tuvieron respuesta o la respuesta era negativa.

Sobre el caso de Augusto Rodríguez afirmó que es él quien debe responder en este caso, ya que, él es el director de la Unidad de Protección Nacional (UNP).

Comentó que todavía hay un entramado por descubrir en el caso de su hijo y de dónde salió el dinero para pagar este magnicidio, está comprobado que el dinero vino de Venezuela por medio de la Segunda Marquetalia, en lo que se está trabajando es en llegar más arriba de este entramado.

“Por un error interno de la Fiscalía vengan a decir ahora que esa fiscal no era competente después de cinco, seis o siete meses de investigación. Como si no supieran, aquí pasó algo que si el problema era competencia y no están atacando la investigación en sí. Lo que yo le pido a la fiscalía es que actúe con la debida seriedad y que vea que esto se haga independiente y transparente como debe ser, que esto se haga de forma independiente y transparente como debe ser”, dijo Miguel Uribe Londoño.

Aseguró que considera que hubo una intervención de alguna parte que le pidió a la Fiscalía que echara para atrás la intervención a Augusto Rodríguez, director de la UNP.

¿Va a ser candidato presidencial?

Sobre la opción de ser candidato presidencial comentó que no lo sabe, en este momento, porque él nunca renunció a su candidatura. Agregó que en esta candidatura hace falta una voz como la de Miguel Uribe Turbay, su hijo.