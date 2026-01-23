Las lluvias y el desbordamiento de ríos dejan a 17 mil personas afectadas en Guapi, Cauca

El riesgo y la alerta persisten en la localidad porque los ríos siguen creciendo por la constancia de las lluvias. Crédito: Alcaldía de Guapi, Cauca.

Guapi - Cauca

Las intensas lluvias de los últimos días en el municipio de Guapi, Cauca, dejan a cerca de 17 mil personas afectadas como consecuencia del desbordamiento de ríos que propiciaron inundaciones, perdida de viviendas y destrucción de cultivos.

De acuerdo con la administración municipal de esta localidad de la costa pacífica caucana, las más de 3 mil familias perjudicadas se encuentran ubicadas en su mayoría en el sector rural.

“El río San Francisco, Alto Guapi, Guaguí y el río Navi se desbordaron al punto de inundar las viviendas y llevarse los cultivos de pancoger de las comunidades”, resaltó la alcaldía.

Asimismo, en el marco de la sesión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo se confirmó que en algunas comunidades las crecientes se llevaron 16 viviendas completamente, dejando a las familias a la intemperie.

Las autoridades calificaron las inundaciones como “inéditas” en la historia del municipio; por eso pidieron ayuda urgente al Gobierno Nacional, la Gobernación y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El riesgo y la alerta persisten en la localidad porque los ríos siguen creciendo por la constancia de las lluvias.

Entretanto, se adelantan los censos de damnificados para presentar ante organismos departamentales y nacionales y se dispongan las ayudas humanitarias.