El volcán Puracé del Cauca regresó a estado de alerta amarilla

El Servicio Geológico Colombiano confirmó el descenso del estado de alerta de emergencia para el volcán Puracé en el Cauca de naranja a amarillo.

El director del Observatorio Vulcanológico Sismológico de Popayán, Jaime Raigosa, manifestó que la decisión se tomó luego del análisis y evaluación de los parámetros monitoreados que en los últimos días mostraron una tendencia a la estabilidad.

Según el director, entre esos parámetros se encuentra el de la emisión de ceniza, que había registrado un aumento en el mes de diciembre y una significativa disminución desde el 6 de enero.

También se evaluó la energía sísmica, la emisión de dióxido de azufre a la superficie, la anomalía térmica al interior del cráter y la deformación, todas con tendencia a la baja.

Desde que se registró el estado de alerta naranja, es decir, el 29 de enero, “se hizo un trabajo conjunto con las comunidades, los organismos de socorro, los equipos locales, regionales y nacionales de gestión del riesgo para mantener al tanto a las comunidades de la evolución del volcán”, aseveró Raigosa.

Durante casi dos meses en alerta naranja, las comunidades y organismos de socorro estuvieron en proceso de alistamiento, preparándose para una emergencia mayor.

Aunque el volcán presenta menor actividad, las autoridades reiteraron el llamado a no acercarse a la zona alta y a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

“Reiteramos que en el estado de alerta amarilla aún es posible la ocurrencia de fenómenos que pueden generar daños graves o incluso mortales”, puntualizó el Servicio Geológico Colombiano.

