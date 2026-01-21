En el Cauca las autoridades impidieron la comercialización de más de 100 mil dosis de marihuana

El material incautado quedó a disposición de la autoridades competente. Crédito: Ejército Nacional.

Cauca

El Ejército Nacional informó que en coordinación con la Policía antinarcóticos impidieron la comercialización de cerca de 100 mil dosis de marihuana tipo exportación con la incautación de más de una tonelada del alucinógeno en dos municipios del Cauca.

Con el fuerte golpe al narcotráfico las estructuras dedicadas a esta actividad ilícita dejan de percibir más de 300 millones de pesos.

El comandante de la Brigada 29, brigadier general Alirio Aponte explicó que inicialmente las tropas interceptaron un camión que transportaba 811 kilogramos de marihuana en la vía Panamericana, jurisdicción del municipio de El Patía en un puesto de control vial.

Además, explicó que simultáneamente, en la vereda Potrerito de Toribío, la Policía Antinarcóticos, destruyó dos sistemas artesanales de secado e incautó 753 kilogramos de marihuana listos para comercialización.

“Estas acciones evitaron que los 1564 kilogramos llegaran a mercados internacionales y nacionales, golpeando significativamente las rentas de las estructuras delincuenciales”, recalcó el oficial.

El Ejército nacional puntualizó que continúa con las acciones ofensivas para cerrar las rutas a las redes del narcotráfico que operan en el Cauca.