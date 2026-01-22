Entre los muertos del Guaviare hay menores indígenas del Cauca, victimas de reclutamiento

Cauca

Autoridades indígenas del Cauca denunciaron que entre las personas asesinadas en el Guaviare al menos 6 hacen parte de los territorios ancestrales caucanos incluidos menores víctimas de reclutamiento.

De acuerdo con el Tejido de Defensa de la Vida los fallecidos pertenecen al pueblo Nasa asentado en el municipio de Caldono, norte del Cauca.

Inicialmente se había reportado que habrían muerto en la vereda Kuwait, zona rural de El Retorno de Guaviare en medio de combates entre disidencias de las Farc, sin embargo, la Fiscalía descartó esa hipótesis y los hechos son materia de investigación.

Mauricio Capaz, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Cric, señaló que ya hubo contacto con las familias.

“Algunas se han desplazado hasta el departamento del Guaviare y mantenemos contacto con la Defensoría del Pueblo de ese territorio y el CICR y medicina legal para coordinar el traslado de los cuerpos”, dijo.

El coordinador también rechazó el reclutamiento del que siguen siendo víctimas los menores de los pueblos originarios.

“El fenómeno del reclutamiento no solo afecta a niños sino también a adultos y que terminan en estos desenlaces tan lamentables”, resaltó.

Por su parte, el consejero mayor del CRIC, Edinson Peña recordó que estos actores armados han declarado al pueblo Nasa como objetivo de exterminio físico y cultural.

“En esa medida han optado por adelantar acciones de reclutamiento forzado de nuestros niños que posteriormente son llevados a departamentos lejanos donde pierden la vida enfrenados con actores armados”, resaltó.

Las comunidades indígenas con la Defensoría del Pueblo en Guaviare, el CICR y Medicina Legal coordinan el traslado de los cuerpos al Cauca y el acompañamiento a las familias.

Las autoridades ancestrales puntualizaron que no están de acuerdo con el uso de las armas ni la violencia en los territorios, por eso exigieron a los actores armados devolver a los niños de la guerra y cesar las acciones bélicas e iniciar un proceso de diálogo hacia la paz.

Además, solicitaron al Gobierno Nacional acciones que garanticen la protección contra el reclutamiento forzado.