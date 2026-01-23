Juez de caso Nicolás Petro, en “riesgo extraordinario” por amenazas: le asignarán escoltas y chaleco

El juez Hugo Carbonó, quien lleva el caso de Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, denunció ante la Unidad Nacional de Protección que su hija y él han recibido “amenazas e intimidaciones mediante seguimientos en Barranquilla y Bogotá”.

Ante la gravedad de la situación, la UNP calificó su situación como de “riesgo extraordinario” por lo que tomó las siguientes medidas: asignarle un vehículo blindado, escoltas y un chaleco.

Caracol Radio conoció el documento que envió el togado a la UNP en la que da detalles de las intimidaciones.

“Fue objeto de amenazas e intimidaciones mediante seguimientos durante sus trayectos y en su entorno residencial en Barranquilla, situaciones que, según indicó, se intensificaron después de la práctica de las audiencias realizadas los días 29 y 30 de julio de 2025, dentro del juicio seguido contra el señor Nicolás Petro Burgos, hijo del Presidente de la República. Señaló que la exposición mediática generada por dicho proceso permitió que diversos medios difundieran su identidad y rutinas, incrementando así su nivel de riesgo”, se lee en el documento.

Sobre las amenazas contra su hijo, Carbonó explicó que “el 30 de julio de 2025 su hija, quien reside en Bogotá, fue abordada a la salida de su apartamento por dos mujeres, quienes de manera misteriosa e intimidante le manifestaron que conocían la identidad de su padre y lo que este estaba haciendo”.

Carbonó ya había sido objeto de amenazas sistemáticas atribuidas a alias ‘Tommy Masacre’ y alias ‘El Negro Ober’, reconocidos criminales, en represalia por haber emitido sentencia condenatoria en su contra y en contra de la esposa de este último.

