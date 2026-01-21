“Negro Ober” fue condenado a 36 años de prisión por amenazar a una fiscal

Bucaramanga, Santander

En un video difundido en redes sociales el 27 de marzo de 2023, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido en el mundo criminal como “Alias Ober”, lanzó una amenaza contra una fiscal que investigaba penalmente a su esposa, de quien estaba exigiendo su liberación.

El ente acusador afirmó: “Las intimidaciones a la funcionaria judicial, al parecer, obedecían a la investigación que esta adelantaba contra la esposa del ahora procesado, por su aparente responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con extorsión agravada”.

Ampliar

Lea también: “Formalizar sin plata es poner en riesgo el hospital”: HUS responde a ministros de Salud y Trabajo

Casi tres años después, el material probatorio aportado por la fiscalía hizo que Martínez Gutiérrez llegara a un acuerdo suscrito, por lo que un juez de control de garantías lo condenó a 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes.

“El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que, de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez admitiera su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos”.