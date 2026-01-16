Amenazan a directivo de la rama judicial en Norte de Santander

Norte de Santander.

Un directivo de la rama judicial denunció haber sido víctima de amenazas en Norte de Santander, luego de un episodio de intimidación ocurrido en Cúcuta y que actualmente es investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos se registraron en la madrugada del pasado 14 de enero, cuando Daniel Rincón, vicepresidente de Asonal Judicial capítulo Norte de Santander, regresaba a su vivienda.

Según relató, un hombre que se movilizaba en motocicleta se acercó a su vehículo y le dirigió expresiones amenazantes, situación que generó preocupación por su seguridad y la de su familia.

“Fue un hecho intimidante, con palabras que hoy son materia de investigación por parte de la Fiscalía”, señaló.

Minutos después, el mismo individuo habría regresado al lugar e ingresado al conjunto residencial para tomar fotografías del vehículo del dirigente sindical, lo que, según explicó Rincón, confirmó que no se trató de un hecho aislado.

“Cuando la persona vuelve y toma fotos, uno entiende que hay una intención clara de intimidar”, afirmó.

El vicepresidente de Asonal Judicial aseguró que no tiene conflictos personales y que las amenazas estarían relacionadas con su ejercicio sindical y su labor dentro del Poder Judicial. “Entiendo que esto puede estar ligado a mi trabajo, porque no tengo problemas con nadie distinto a los que se puedan incomodar con mi ejercicio”, manifestó.

Rincón explicó que su labor se centra en la defensa de la institucionalidad judicial, la transparencia y el respeto por el mérito como eje del sistema de justicia, así como en la protección de los derechos laborales de funcionarios y empleados del sector.

“Defendemos el acceso pleno a la justicia, el reconocimiento de derechos y el fortalecimiento del Poder Judicial”, indicó.

El dirigente también reconoció que su postura crítica frente a prácticas como el clientelismo y el nepotismo, así como el uso permanente de acciones legales y su visibilidad en redes sociales, podría generar molestias en algunos sectores.

“Utilizamos recursos, tutelas, quejas y mecanismos jurídicos para defender derechos, y eso incomoda”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que se avance en el esclarecimiento de los hechos y se brinden garantías de seguridad a quienes ejercen liderazgo sindical dentro de la rama judicial.

“Nuestro objetivo es fortalecer la justicia, no debilitarla, y para eso necesitamos ejercer sin amenazas”, concluyó.