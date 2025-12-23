MinJusticia defiende regreso al glifosato: “estamos hablando de aspersión terrestre”
En diálogo con W Radio, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, además, anunció que el informe de medición de cultivos de coca -que publican la ONU y el ministerio- sería publicado en enero próximo.
Cultivos de coca y Andrés Idárraga. Fotos: Getty Images / (Colprensa - John Paz)
En entrevista con La W, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, defendió la decisión del Gobierno de regresar al uso del glifosato por medio del método de aspersión “terrestre”. Es decir, según explicó el ejecutivo, por medio de drones, a 1.5 metros de altura máxima de cada planta.
Además, indicó que en este caso particular no se acudirá a la consulta previa. Lo anterior, debido a que el método se aplicará en territorios no cercanos a comunidades campesinas ni de comunidades étnicas.
“Es una decisión que reitero no es aérea, no es masiva, y en consecuencia va a ser quirúrgica, como de acupuntura, va a entrar a unos lugares de manera muy precisa lo cual controla cualquier tipo de riesgo” indicó.
Adicionalmente, señaló que no se trata de una contradicción del Gobierno Petro. Cabe recordar que cuando el presidente era congresista, se oponía a cualquier tipo de uso de ese herbicida. Pero, para el ministro Idárraga, se trata de una herramienta técnica y medida.
“Aquí estamos hablando de una aspersión terrestre que está dentro del marco legal vigente y ambiental también vigente. A través de esto se está adoptando una herramienta técnica, fiscalizada y que está estrictamente regulada”, expresó.
Adicionalmente, el ministro Idárraga mencionó que el informe de drogas -entre UNODC y MinJusticia- que mide los cultivos de coca en Colombia, sería publicado a mediados de enero cuando queden claras distintas controversias sobre el método y dudas frente al mismo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
