Concejo de Pereira alerta por proliferación de cerdos abandonados en zonas urbanas de la ciudad

La denuncia fue conocida en una sesión extraordinaria en el Concejo Municipal de Pereira; el edil, Héctor Augusto Hernández, expresó que, en lo que va del año se han recibido al menos 40 reportes relacionados con cerdos deambulando por vías públicas, animales envenenados, sacrificados de manera ilegal para consumo humano y otros en condiciones insalubres.

Una situación que comienza a salirse de control y que enciende las alarmas en la ciudad, un fenómeno que, según advirtió, podría convertirse en un problema grave de salud pública y bienestar animal si no se adoptan medidas inmediatas.

De acuerdo con Hernández, estos animales han sido ingresados inicialmente como supuestas mascotas y luego abandonados, lo que ha facilitado su rápida reproducción. Hernández comparó el caso con lo ocurrido con los hipopótamos en otras regiones del país, señalando que, de no actuar a tiempo, la ciudad podría enfrentar una situación difícil de controlar.

“La gente no entiende la dimensión de este problema. Recordemos lo que pasó con los hipopótamos cuando eran tres en el Magdalena Medio, ya hay 200 y ya no saben qué hacer y dentro de las opciones que están evaluando es eliminarlos...en cualquier momento pues vamos a estar caminando por la ciudad de Pereira y vamos a encontrar cerditos en vía pública regando la basura generando accidentes de tránsito.”

Hernández hizo un llamado urgente a las autoridades para intervenir de manera inmediata, sellar criaderos ilegales, implementar jornadas masivas de esterilización y adoptar medidas de control que eviten que el problema siga creciendo.

La advertencia es clara, si no se toman decisiones ahora, Pereira podría enfrentar una crisis ambiental, sanitaria y de bienestar animal en el corto plazo.