Candidatos de La Gran Consulta responden: ¿Qué decisión impopular, pero necesaria, tomaría?

Los protagonistas de La Gran Consulta por Colombia Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Paloma Valencia comentaron en 6AM W cuáles serán las decisiones impopulares, pero necesarias que tomarán en caso de ser presidentes de la República.

Juan Daniel Oviedo

“Nosotros llegamos a gobernar, no a cambiar de fogón como ha suido la historia política de cada cuatro años, de borrar lo que pasó en el periodo anterior. Hay que reconocer que hubo un gobierno que fue capaz de hablarle claro a la gente. Nosotros queremos pasar del discurso a la acción, pero va a ser muy impopular que en ello el gobierno casi siempre funciona con plata. Nuestra primera decisión será un recorte del Presupuesto General de la Nación de 40 billones de pesos, con un sistema de salud que necesita dinero y una cantidad de necesidades desatendidas que buscaremos la forma de resolver”.

Paloma Valencia

“Vamos a modificar la consulta previa, de manera que podamos ceder una de las regalías nacionales para que las comunidades decidan en qué las quieren invertir y sean las empresas las que la ejecuten, necesitamos obras que enriquezcan a las comunidades, pero comunidades que no entorpezcan el desarrollo económico del país”.

Enrique Peñalosa

“He gobernado y lo he hecho bien. Como gobernante he tenido que tomar muchas decisiones impopulares, pero luego los ciudadanos han visto que les servían, que les mejoraban la vida radicalmente porque eran proyectos que se habían hecho con técnica y absoluta integridad, eso es lo que haremos en la Presidencia”.

Vicky Dávila

“No creo que vayamos a tomar decisiones impopulares: acabar con la paz total, reforzar a la fuerza pública, presentar un Plan Colombia 2.0, trabajar con Estados Unidos, que regrese Israel, recuperar el aparto de Inteligencia, hacer reintegros clave, presentar el proyecto que permita que militares y policías, nuestros héroes, tengan garantías jurídicas, instalar el bloque de búsqueda anticorrupción y pagar las cuentas d ellos medicamentos en las primeras semanas. Nunca iré en contra de los trabajadores y de los más pobres, se quedan con su aumento del salario mínimo, jamás se los retiraría. Se quedan con la rebaja en la gasolina, voy a buscar precios justos de combustible. Vamos para adelante, un país más productivo y con más empleos”.

Juan Carlos Pinzón

“Voy a tomar todas las que sean necesarias para que el país avance, para que los colombianos se sientan seguros, tranquilos, y de otro lado comience a gestionarse y una prosperidad económica que tenga un impacto de largo plazo para todos los colombianos. Colombia debe crear riqueza”.

Aníbal Gaviria

“Voy, con toda claridad, a aumentar el presupuesto para seguridad y orden público, porque contrario a la falacia de lo que se ha querido hacer creer, la seguridad no es de izquierda ni de derecha, es la primera inversión social. Todo lo que dejemos de invertir en seguridad, afectará la salud, la educación, el empleo, el progreso”.

Mauricio Cárdenas

“No tengo ninguna duda. El Estado colombiano, el tamaño del Gobierno hay que recortarlo, hay que quitar una cantidad de grasa porque así como está no hay cómo pagarlo. Eso será impopular en los sectores que pierdan los contratos que tiene el Gobierno, esos van a salir a protestas, pero el país va a ganar. Yo soy la persona capaz de tomar esas decisiones”.

David Luna

“Gobernar con manos limpias significa acabar los contratos de prestación de servicios que son simple politiquería, no tienen ninguna función o que en su defecto son el pago de favores políticos. Haré cumplir el Acuerdo de La Habana, donde el Estado colombiano empeñó su palabra, pero tenemos que trabajar en conjunto para cumplirle a quienes creyeron en la paz”.

Juan Manuel Galán

“La primera decisión sería para impactar la seguridad: activar todas las órdenes de captura de las estructuras criminales que, amparadas en la paz total, han avanzado y focalizar todos los esfuerzos en el pilar de la recuperación de la seguridad que es la inteligencia financiera. Vamos a ir por la plata de esas estructuras criminales”.

